A clases, más de 34.5 millones de estudiantes
Tras el receso escolar de fin de año y conforme al calendario vigente de la Secretaría de Educación
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que hoy lunes 12 de enero regresan a clases 23.4 millones de alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en 231.7 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica, tras el receso escolar de fin de año y conforme a lo establecido en el calendario escolar vigente de 185 días para el ciclo escolar 2025-2026.
En un comunicado, la dependencia explicó que el regreso a las actividades escolares incluye a 243.9 mil niños de educación inicial; 4.1 millones de preescolar; 12.8 millones de primaria, y 6.3 millones de secundaria, en los 32 estados del país. En el caso de comunidades escolares de Educación Media Superior y Educación Superior, la SEP detalló que éstas retomaron actividades académicas desde el 5 de enero, según los calendarios establecidos por las distintas instituciones educativas, a fin de garantizar la continuidad de sus procesos formativos.
Con respecto a la Educación Media Superior, precisó que iniciaron clases casi 5.5 millones de jóvenes, distribuidos en 21.1 mil escuelas públicas y privadas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes en todo el territorio nacional. Añadió que en Educación Superior, considerando licenciatura y posgrado, reanudaron el ciclo escolar poco más de 5.6 millones de alumnos, en 11.7 mil escuelas públicas y privadas, con el apoyo de 529.2 mil docentes.
En total, expuso, más de 34.5 millones de estudiantes y casi 2.2 millones de docentes en 264.5 mil centros escolares de los tres tipos educativos retoman las actividades escolares.
