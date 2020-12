A detalle, la encuesta de la Segob que califica gestión de AMLO con 6.6

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana de miércoles una encuesta que fue elaborada por la Secretaría de Gobernación para conocer la opinión de los mexicanos sobre el gobierno, en donde destaca que 47.2% de los encuestados consideró que su situación económica en este gobierno está peor, y en donde se calificó con un 6.6 a su gestión.

En la encuesta de 17 preguntas también resalta que el 31.8% de los consultados considera que su situación económica será peor el próximo año.

Además, el 43.7% considera que la corrupción en México, comparado con el sexenio anterior es menor y el 44% considera como "buena" la respuesta del gobierno federal para enfrentar la contingencia del Covid-19, frente al 37% que considera que ha sido "mala".

Sobresale, que según en la encuesta, el 53.9% de las personas consultadas creen poco o nada en el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que el 15.1% le cree "mucho", el 27.7% "algo", y no sabe o no quiso contestar fue de 3.2.

En el tema de partidos, se indica que el PRI es el partido por el que la mayoría no votaría (39.6%), seguido del Morena (13.4%), PAN (10.4%).

El estudio señala que la encuesta fue realizada el 24 de noviembre y es una muestra de 2 mil 500 opiniones con un margen de error de +2.0% y confianza del 95%.

"Durante la aplicación del estudio se tuvo una tasa de rechazo de 61.0%", informó.

A continuación, estas son las preguntas y respuestas de esta encuesta:

1.-En general, ¿Cómo se entera usted de las noticias?

TV: 56%

Periódicos: 3.3%

Radio 6.0%

Amigos: 1.0%

Familiares: 0.9%

Internet: 30.5%

Otros:0.5%

NS/NC: 1.7%



2.- A usted, ¿Qué tanto le interesa la política?

Mucho: 20.2%

Algo: 22.5%

Poco: 29.9%

Nada: 25.9%

NS/NC: 1.6%



3.- Con respecto al año pasado, ¿Cómo es su situación económica actual?

Mejor: 12.8%

Igual: 39%

Peor: 47.2%

NS/NC: 1.9%



4 ¿Cómo cree que será su situación económica el siguiente año?

Mejor: 31.1%

Igual: 26.5%

Peor: 31.8%

NS/NC: 10.5&



5 ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país?

Falta de empleo: 14.1%

Falta de educación: 6.6%

Pobreza: 6.3%

Narcotráfico: 2.6%

Inseguridad y delincuencia: 19.1%

Sistema de salud pública: 3.4%

Corrupción: 25.1%

Discriminación: 1.1%

Falta de agua: 0.7%

Mala distribución de la riqueza: 7.2%

Impunidad: 3.3%

Otro: 8.0%

NS/NC: 2.5%



6: En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿Qué calificación le daría a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República?

0: 12.0%

1: 1.1%

2: 1.7%

3: 2.6%

4: 3.3%

5: 9.6%

6: 5.6%

7: 10.6%

8: 18.6%

9: 10.6%

10: 20.5%

NS/NC: 3.7%

Calificación: 6.6



7.- Comparando la actuación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿en su opinión es mejor, igual o peor que la de Enrique Peña Nieto?

Mejor: 60.0%

Igual: 18.8%

Peor: 17.5%

NS/NC: 3.8%



8: ¿Por cuál candidato votó en las últimas elecciones para Presidente de la República?

PRI-PVEM-PANAL - José Antonio Meade Kuribreña: 6.1%

PAN-PRD-MC - Ricardo Anaya Cortés: 12.0%

MORENA-PT-PES - Andrés Manuel López Obrador: 54.9%

Independiente - Jaime Rodríguez Calderón El Bronco: 2.8%

Otro: 0.4%

Anuló el voto: 0.8%

No votó: 13.4%

NS/NC: 9.7%



9.- Usted considera que la respuesta del Gobierno Federal a la contingencia generada por el COVID19 es:

Buena: 44.0%

Regular: 12.8%

Mala: 37.7%

NS/NC: 5.4%



10.- ¿Cómo cree que será la situación del país al terminar este sexenio?

Mejor: 37.9%

Peor: 29.4%

Igual: 21.6%

NS/NC: 11.2%



11.- En su opinión, ¿Cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior?

Mayor: 17.9%

Igual: 33.6%

Menor: 43.7%

NS/NC: 4.8%



12.1 Pensando que 0 es muy corrupto y 10 muy honesto, ¿Cómo calificaría la corrupción en el Gobierno Municipal?

0: 20.0%

1: 0.8%

2. 2.9%

3: 3.1%

4: 3.2%

5: 16.2%

6: 8.7%

7: 10.1%

8: 15.3%

9: 3.5%

10 : 6.5%

NS/NC: 9.8%



12.2 Pensando que 0 es muy corrupto y 10 muy honesto, ¿Cómo calificaría la corrupción en el Gobierno Estatal?

0: 16.0%

1: 1.1%

2: 2.4%

3: 3.5%

4 : 3.8%

5: 18.2%

6: 9.0%

7: 11.4%

8: 14.5%

9: 4.8%

10: 5.9%

NS/NC:9.2%



12.3 Pensando que 0 es muy corrupto y 10 muy honesto, ¿Cómo calificaría la corrupción en el Gobierno Federal?

0: 14.0%

1: 0.7%

2: 2.4%

3: 2.7%

4: 3.5%

5: 13.4%

6: 6.4%

7: 10.1%

8: 17.7%

9: 8.1%

10: 12.6%

NS/NC: 8.4%



13.- En su opinión, ¿es posible cambiar el futuro de México a través de las elecciones?

Sí: 63.3%

No: 31.4%

NC: 5.4%



14.- ¿Qué tanto le cree al Instituto Nacional Electoral?

Mucho: 15.1%

Algo: 27.7%

Poco: 32.7%

Nada: 21.2%

NS/NC: 3.2%



15.- La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno se pueda votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. ¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, usted votaría por que renuncie o que termine su sexenio?

Por que continúe: 71.1%

Por que renuncie: 23.0%

No le importa (le da igual): 2.0%

NS: 0.0%

NC: 3.9%



16 ¿Hoy con qué partido político simpatiza usted más?

PRI: 5.0%

PAN: 8.1%

PRD: 1.3%

PVEM: 0.6%

PT: 0.6%

MC: 0.5%

PANAL: 0.1%

MORENA: 31.8%

PES: 0.1%

Ninguno: 43.9%

NS/NC: 7.9%



17.- Y, ¿por cuál partido político nunca votaría?

PRI: 39.6%

PAN: 10.4%

PRD: 4.0%

PVEM: 1.8%

PT: 2.0%

MC: 0.3%

PANAL: 0.5%

MORENA: 13.4%

PES : 0.5%

Ninguno: 13.8%

NS/NC: 13.8%