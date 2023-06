A dos horas de cerrar casillas, se terminaron las boletas en Toluca

A-AA+

TOLUCA, Méx., junio 4 (EL UNIVERSAL). - Vecinos de Toluca reclamaron a los funcionarios de casilla especiales que había poca disponibilidad de boletas y que no pudieron emitir su voto, además en algunos puntos de la capital mexiquense y en Metepec, acusaron sobre la presencia de policías estatales y municipales que acapararon las pocas boletas disponibles.

En el caso de la casilla ubicada en el Patio Toluca, desde las 08:00 de la mañana se registraron filas muy largas, rebasaron las puertas de acceso a la plaza comercial, incluso personas de otras demarcaciones se encontraban formadas, municipios del norte y sur de la entidad, quienes confiaron en poder votar; sin embargo, debido a la afluencia no alcanzaron boleta.

En dicha casilla, votaron también el diputado local con licencia Omar Ortega, quien se formó luego de acudir a la ceremonia de honores a la Bandera en el Instituto Electoral, a unos metros de la plaza comercial y alcanzó una boleta, con la que mostró su sufragio a favor de Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD.

En la plaza había formadas decenas de personas, y la fila seguía acumulándose desde las primeras horas, tras la instalación. Lo que fue desesperando a la gente, que en un momento reclamó al presidente de la mesa la falta de material electoral, además acusaron que gente de partidos políticos intervinieron y utilizaron las boletas.

Utilizan boletas para la votación de los policías. En el caso de Metepec, también escalaron las inconformidades, los interesados en votar señalaron la falta de boletas y presumieron que las habrían utilizado para la votación de los policías, utilizando todas las que había disponibles e impidiendo la votación de los ciudadanos civiles.

Pese a que las autoridades electorales explicaron que en las casillas especiales únicamente se distribuyen mil boletas y que las 62 fueron distribuidas en 20 distritos electorales, además que la ley establece que pueden tener como mínimo 750 boletas y no rebasar la cifra de las mil 500 papeletas electorales, situación que comentaron los funcionarios de casilla, la gente estaba molesta y pidió que les permitieran votar.