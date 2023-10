Cofepris alerta por 8 empresas que venden medicamentos falsos

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que incorporó ocho empresas a la lista de distribuidores de

que no cumplen la regulación sanitaria, por vender insumos médicos falsos y sin registro sanitario en el país, así como deficiencias en la infraestructura para el correcto almacenamiento de, entre otros.Se trata de Iván Misael Mora Venadero, Farmacia Estelar, Armonía Pharma y AD Medical, en Jalisco; Prodhosp y Distribuidora San Rafael, en Ciudad de México; Soluciones Médicas y Hospitalarias en Aguascalientes; y Alfredo Armando Muñoz Mitlich en Chihuahua.Actualmente, la lista de distribuidores irregulares la integran 123 establecimientos que incumplen la legislación vigente, por lo que la Comisión invitó a la ciudadanía a consultarla para que evite comprarfalsos.En el caso de Farmacia Estelar, la visita de verificación se llevó a cabo en el domicilio señalado en una factura de venta emitida por la propia empresa y, aunque el domicilio sí existe, se trata de una casa habitación sin rótulos que identifiquen este establecimiento.Este distribuidor fue identificado por comercializar un insumo que no cuenta con registro sanitario en México, y que ha sido ingresado de manera ilegal a territorio nacional; en consecuencia, se desconoce la trazabilidad y el adecuado almacenamiento, además de que no se garantiza que contenga el principio activo señalado.Por su parte, AD Medical fue suspendido, ya que durante el recorrido de verificación se detectó falta de control de temperaturas para la conservación de, por no contar con la infraestructura mínima requerida para el almacenamiento y no contar con procedimientos normalizados de operación para el correcto desarrollo de sus actividades.Además, este distribuidor cuenta con varias denuncias ante Cofepris, así como ante instancias judiciales por la comercialización defalsificados prescritos para la atención de ciertos tipos de cáncer.Asimismo, Prodhosp fue denunciado por comercializare insumos falsificados, y se tiene identificado que los oferta a través de su página de internet.También se recibieron denuncias por la presunta falsificación dede Distribuidora Farmacéutica Sanar Wellness y Asistencia Médica Russduk, que ya se encuentran señalados en el listado de distribuidores irregulares."Esta agencia reguladora exhorta a compradores dey usuarios de insumos para la salud a que eviten adquiriren los establecimientos señalados; asimismo, verificar que los distribuidores cuenten con un responsable sanitario y con la documentación legal que garantice la seguridad y calidad de los productos, como aviso de funcionamiento y licencia sanitaria", señaló la Cofepris en un comunicado.