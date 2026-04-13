A educación, sólo 35.3% de las becas

Ciudad de México.- Desde 2024, el gobierno federal entrega becas sin verificar su uso, pero los datos oficiales más recientes muestran que sólo 35.3% de los recursos canalizados a los estudiantes de niveles básico y bachillerato se destinan a educación.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reconoció, vía una solicitud de transparencia realizada por El Universal, que no cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación sobre el destino específico de los apoyos que reciben estudiantes de primaria a bachillerato.

El Estudio sobre el uso de las becas para el Bienestar Benito Juárez, elaborado por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de esa coordinación hace dos años, detalla que el gasto se distribuye principalmente en educación (35.3%), alimentos y bebidas (15.8%), vestido y calzado (10.5%), además de un 0.3% en alcohol y tabaco.

"Si el objetivo declarado es garantizar la permanencia y conclusión escolar, resulta inadmisible que el Estado no sepa, siquiera aproximadamente, si la transferencia monetaria efectivamente se traduce en condiciones educativas mejoradas para el becario", dijo el académico Horacio Martínez.

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