"A finales de octubre se tendrá 79% de inmunización a nivel nacional"

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez informó que el próximo viernes se tendrá un buen cierre de vacunación contra Covid-19, por lo que se cumplirá con la meta de concluir con la inmunización en personas de 18 años en adelante hacia el 31 de octubre.

"Rumbo al viernes tendremos un muy buen cierre habiendo cumplido la meta tal como lo previmos hace meses. Hay dos entidades han tenido un buen avance, la CDMX que ha el tenido avance más rápido con las dosis, en otro estado, Baja California que contó con un operativo especial. En total se han aplicado en el país 117 millones 240 mil 849 dosis, lo que equivale a 70 millones 996 mil 565 personas vacunadas, 79% de cobertura", dijo.

Al presentar el Pulso de la Salud, el funcionario adelantó que esta semana se prevé el arribo de cerca de 11 millones de vacunas y resaltó que la inmunización está cerca de la meta.

En cuanto a la situación de la pandemia por coronavirus, indicó que se han alcanzado tres meses consecutivos con reducción de casos, hospitalizaciones y número de defunciones asociados a la enfermedad provocada por el SarsCoV2.

"La epidemia se mantiene a la baja, vemos una disminución considerable en todos los indicadores".

Agregó que en población infantil, la información relacionada con el coronavirus es alentadora y reiteró que el regreso a clases presenciales no ha significado un incremento de contagios.

"No se han identificado repuntes en la comunidad escolar, tenemos reducción sostenida y porcentaje de casos es el mismo, de 10%, el regreso a clases no ha sido un riesgo por el que se exacerbe la epidemia, vemos que solo 0.15% de escuelas han tenido alguna afectación, pero los casos en estas edades han sido leves".