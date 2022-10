A Gabriela Marín la venían vigilando, revela Cuauhtémoc Blanco

A-AA+

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mencionó que la muerte de la diputada Gabriela Marín Sánchez, fue algo bien calculado.

"No podemos aventar al aire si es un tema político o si es un tema del narcotráfico", mencionó el mandatario en conferencia de prensa. Después de revisar las cámaras de seguridad al respecto del ataque a la diputada, han llegado a la conclusión que fue planeado.

Además, menciona que posiblemente la estuvieran vigilando día atrás, el gobernador calcula que fue un seguimiento de 10 o 15 días atrás.

Durante la rueda de prensa, el gobernador puntualizó que en el estado existen políticos coludidos con el crimen organizado "y no me van a callar, hay narcopolíticos aquí".

Cuauhtémoc Blanco condenó el asesinato y convocó a los tres órdenes de Gobierno a asumir la corresponsabilidad en materia de seguridad, y redoblar esfuerzos de manera coordinada desde cada trinchera para el esclarecimiento y combate a la delincuencia.

"El cobarde asesinato de la diputada local Gabriela Marín. Se ha desplegado el operativo de seguridad a fin de dar con los responsables. En Morelos no vamos a permitir ataques que vulneren a nuestra sociedad. Estamos con familiares y amigos de la legisladora", posteó en redes sociales el gobernador de Morelos.

Lo que sabemos

La diputada Gabriela Marín Sánchez del Partido Progresa fue atacada por una persona que viajaba en una motocicleta, mientras compraba artículos para su hija de tan sólo cuatro meses. La diputada fue agredida en el estacionamiento de una farmacia ubicada a un costado de la avenida Poder Legislativo.

De acuerdo con versiones policiales preliminares, el autor material viajaba a bordo de una motocicleta color blanco, junto con un acompañante, y hasta este momento fuerzas policiales y elementos castrenses realizan una fuerte movilización en la zona norte del estado en busca de los homicidas.

La Policía de Investigación Criminal informó tiene en su poder una fotografía de dos hombres montados en una motocicleta, de acuerdo con datos preliminares, podrían ser los presuntos responsables de matar a la legisladora y dejar herido a su chofer.

Fue un ataque directo contra Gabriela Marín

El fiscal Uriel Carmona Gándara afirmó que la primera apreciación es que se trató de un ataque directo y dijo que no hay indicios para presumir un asalto, intento de despojo de su vehículo o pertenencias. Los trabajos de investigación pericial están por confirmar que se usó una sola pistola, calibre 9 milímetros, en el ataque, dijo.

Carmona declaró que en algunas conversaciones que tuvo con la diputada le habló de una confrontación en el ámbito de lo político por su designación, pero nunca refirió amenazas.

Además, afirmó que una de las líneas de investigación apunta hacia una venganza política o un tema relacionado con la designación de Gabriela Marín como legisladora plurinominal, tras la muerte de su compañero de partido, Juan José Yáñez Vázquez, en abril pasado.