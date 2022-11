A inicios de 2023 comenzará Dos Bocas a producir combustible: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "es un proceso que lleva tiempo", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no es a finales de este año será a inicios de 2023, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco comenzará a producir combustibles.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal anunció que el próximo 23 de diciembre visitará esa refinería.

"Voy el 23 de diciembre ( a la refinería) de un vez les digo de que si vamos estar el 23 en la mañana de diciembre, el 24 no, y el 25 no, pero el 23 sí y ya se está integrando la refinería, a eso voy el 23 y es un proceso, lleva tiempo, pero sí ya se va empezar sino es a finales de este año a principios del año próximo se comienza a producir combustibles", indicó.