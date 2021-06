A López Obrador le faltan clases de aritmética y humildad: PAN

Senadores y diputados federales del PAN aseguraron que al presidente Andrés Manuel López Obrador le faltan unas clases de aritmética y humildad, al mismo tiempo que criticaron la intención del mandatario de tratar de confundir a la gente con una posible alianza con el PRI para construir una mayoría calificada y aprobar sus reformas constitucionales.

En rueda de prensa en el Senado de la República en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, el senador, Julen Rementería, dijo que el primer mandatario con sus declaraciones en la mañanera sólo lanza señales de confusión, "pero no lo va lograr, no lo va a conseguir, nuestra alianza fue electoral y ahora es legislativa".

"Al presidente le faltan una clases de aritmética y otras de humildad", subrayó el coordinador del PAN en el Senado quien agregó que lo que busca el presidente es confundir a la gente y presentar una posibilidad para alcanzar una mayoría con partidos que están con la alianza.

"Hay un documento firmado con una agenda legislativa, que no tiene intención de destruir a instituciones que le son contrapeso".

Dijo que a tres días de la elección más importante decimos que México ganó por la destacada participación ciudadana y como resultado de ello una nueva composición de la Cámara de Diputados, "la gente salió y dijo no queremos el país de un sólo hombre".

"Basta del presidencialismo y buscar destruir instituciones, quedan a resguardo instituciones como el INE que estuvieron siendo atacadas", agregó.

Kenia López, senadora del PAN, sostuvo que "claramente hoy perdió Morena. Lo dicen los números, de aquellos 30 millones de votos que los acompañaron hoy han perdido entre 13 y 14 millones de votos".

Expuso que con el conteo del INE hasta el día de hoy, Morena está perdiendo 54 diputados federales, "que no nos vengan con cuentos, más allá de sus lamentables mítines de acarreo. Basta del uso y abuso del mayoriteo en San Lázaro".

Aseguró que las dos terceras partes para López Obrador son inalcanzables. Sólo tiene 199 diputados y tendría que buscar consenso para tener 135 votos.

"Ni con sus aliados logrará las dos terceras partes, le faltan 55 votos".

En tanto, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en San Lázaro, dijo que con los resultados electorales todos los partidos en la Cámara de Diputados son minorías, por lo que invitó al presidente López Obrador a un diálogo serio para analizar y construir la agenda que requiere el país.

Respecto al tema de la ampliación del periodo del ministro presidente de la Corte, dijo que el bloque opositor en San Lázaro se mantiene con el PAN, PRI, MC y PRD de hoy hasta el último día y reconoció a legisladores de Morena como Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio y otros, con los que ya tenemos las firmas para la acción de inconstitucionalidad.