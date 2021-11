A López Obrador le molesta lo que no controla: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés advirtió que todos los escándalos de coyuntura en los que se ha visto involucrado el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen un común denominador; sostuvo que su propuesta de reforma eléctrica, frenar las deducciones de las organizaciones de la sociedad civil, y los ataques de López Obrador a la UNAM, se han dado por su compulsión de querer controlar todo.

"A López Obrador le molesta lo que no controla". Si hablamos de la reforma eléctrica, él quiere tener el control para decidir a quién le da y a quién le quita la electricidad. Para eso es su contrarreforma: para tener el control", apuntó.

Sobre frenar las deducciones a las organizaciones de la sociedad civil, incluida en la Miscelánea fiscal, señaló que "él quiere tener el control para ser el único que ayude a la gente y así sacar raja política. Claro, él quisiera que las ambulancias de la Cruz Roja llevaran un letrero de la 4T y que todos le agradezcan a él. Quiere tener el control de cualquier ayuda o apoyo".

Anaya Cortés dijo que los reiterados ataques a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se deben a su rechazo a la autonomía y la libertad de pensamiento.

"Quiere a los jóvenes y a los profesores alineados con su ideología vieja y trasnochada. Y ya salió el peine: quiere poner un rector a modo, porque quiere el control de la UNAM", aseveró.

Por último, recordó el escándalo de Lozoya cenando en un restaurante de lujo, y cuestionó: "¿qué tiene que ver todo esto con Lozoya comiendo pato? Lo mismo: si el corrupto delincuente está bajo su control y dice lo que López Obrador quiere escuchar, recibe premios y privilegios".

Por el contrario, aseguró, "si eres un opositor que no se deja controlar y te opones a sus necedades, te trata de meter a la cárcel".

Ricardo Anaya concluyó que dichos argumentos dejan claro que López Obrador quiere el control total.

"Nos quiere agachados y controlados. Nos quiere imponer sus ideas viejas. El problema no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no funcionan, cuando el México del futuro necesita ideas nuevas que sí funcionen", finalizó.