A los 86 años, don Felipe obtiene su título de ingeniero en procesos

PUEBLA, Pue., junio 27 (EL UNIVERSAL).- A los 86 años de edad, Felipe Espinosa Tecuapetla se graduó como Ingeniero en Procesos y Gestión Industrial y recibió el título de manos de la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez.

Se trata de uno de los estudiantes más longevos que ha tenido la casa de estudios, cuya historia ha sido difundida ampliamente por medios de comunicación y reconocida como de perseverancia y éxito.

"He trabajado sin estudios, sin papeles, pero ya no es igual: ahora tengo el título, es muy diferente", expresó durante la ceremonia oficial.

Inició sus estudios en la BUAP en 2016 y ha coincidido en su papel como estudiante de la universidad con su nieta, quien cursa la carrera de Contaduría Pública.

"Dirán que ya estoy grande, pues sí, pero ya lo tengo y sé a lo que le tiro", afirmó ante sus hijos, quienes lo acompañaron a recibir su título profesional.

Don Felipe recordó que empezó a trabajar desde muy niño, pero con su título -expresó- es el comienzo de una nueva historia.

"Mi vida empieza de aquí en adelante, pero con otros pensamientos. Me ha tocado ver muchas cosas, pero puedo decir que fue una gran experiencia estar aquí, en la BUAP", dijo.

La BUAP decidió dedicar un boletín especial a su estudiante, acompañado también por sus nietas al momento de tocar la campana que anunció un nuevo profesionista integrarse a la sociedad con el compromiso de servirla.

"Lo que me ayuda es el deseo de seguir estudiado, aunque sea grande, voy a seguir".

A la salida, describió la BUAP, aún carga al hombro un costal con sus pertenencias: ahí lleva una revista sobre China y su potencial tecnológico e industrial, además de un convertidor de corriente.