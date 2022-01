"A mitad de sexenio de AMLO, 4 secuestros al día, 28 a la semana"

En la primera mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se cometieron en el país 4 secuestros al día, 28 a la semana y 116 al mes, con Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos con la mayor incidencia en el acumulado en este delito de alto impacto, reportó este martes la organización Alto al Secuestro.

Según su informe anual, de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, las fiscalías o procuradurías estatales abrieron un total de 4 mil 305 carpetas de investigación por plagio, con 5 mil 513 víctimas, lo que representa un incremento de 67.4% con respecto a los primeros tres años de gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en los que se contabilizaron 2 mil 571 registros.

En tasa por cada 100 mil habitantes acumulada, Veracruz también encabeza la lista con 10.66 casos de privación ilegal de la libertad; Morelos, 9.62; Zacatecas, 8.32; Quintana Roo, 7.92.

El incremento de octubre con respecto a noviembre fue de 11%, reportó Alto al Secuestro

En tanto, el año pasado cerró con una disminución de 15.2% en secuestro comparado con 2020; tres entidades registraron un repunte en este delito del fuero común: Baja California, 89.4%; Quintana Roo, 70.8%; Sinaloa, 66.6%, dos de ellas gobernadas por el partido Morena.

En conferencia de prensa, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace afirmó que mientras el gobierno federal no combata a la delincuencia organizada y sólo la contenga, seguirá cometiendo delitos del fuero común, como secuestro y trata de personas.

"¿Qué tanto está atacando la delincuencia organizada el gobierno federal?, creo esa debería ser nuestra pregunta, creo que lo que están haciendo es contener, pero no los están atacando, lo ha dicho el propio presidente y mientras no se combata a la delincuencia organizada van a seguir habiendo delitos de secuestro, trata de personas y todo lo que estamos viendo porque quienes cometen delitos del fuero común, es la delincuencia organizada, eso es lo que creo está pasando en nuestro país hace un buen rato".

Miranda de Wallace consideró que los delincuentes no entienden de colores, ni de partidos y cuando ven que hay un cambio de gobierno buscan siempre salirse con la suya y retar a las nuevas autoridades.

"Debe haber una coordinación con el gobierno federal para poder combatir la delincuencia organizada porque cuando hablamos de que en Zacatecas hay mucha violencia o en Guanajuato, y son partidos diferentes (los que gobiernan), la delincuencia es la misma y depende de la federación", mencionó.