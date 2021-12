A mitad del sexenio, 3 años perdidos y nulos resultados de gobierno: PAN en el Senado

A la mitad del sexenio, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República calificó los resultados del gobierno federal como tres años perdidos en los que México ha retrocedido en prácticamente todos los rubros.

En conferencia de prensa virtual, el coordinador de la bancada panista, Julen Rementería, señaló que este gobierno ha generado 4 millones de nuevos pobres, además de negarles el acceso a los servicios de salud a 15 millones de mexicanos, cifra equivalente a la población de varios países de Centroamérica.

Destacó que otro de los "logros" de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es un decrecimiento de 3 por ciento en la economía, lo que se agrava con la fuga de capitales y el retiro de inversionistas extranjeros.

"Yo no veo en qué pueda ser mejor el México de hoy, que el México de ayer. Dicen que están acabando con la corrupción, mentira. El gobierno de México es hoy el más opaco del mundo. (...) No se han sentado las bases para lograr un mejor México, en todo caso aquellas bases para destruir México, esas sí están bien sentadas y sólidas", remarcó el senador veracruzano.

Dijo que si bien la popularidad del presidente López Obrador está alta, su gobierno sale reprobado en las encuestas. "Si es cierto, la aprobación del presidente, de su persona, está en esos rangos, pero cuando vamos a tratar de ubicar cuál es la aprobación de su gobierno en cuanto a resultados, encontramos una realidad totalmente diferente. Ahí el gobierno está absolutamente reprobado, entre 3 y 4 sacaría de calificación", enfatizó.

Julen Rementeria aseguró que es claro que el manejo en México de la pandemia de Covid-19 fue de los peores en el mundo, con el mayor índice de letalidad en personal médico, "tenemos 450 mil Mexicanos muertos, cifras oficiales al día de hoy, y tenemos una gran cantidad de materias en las que no se ha avanzado. Los empleos son menos de los que había antes, el dinero alcanza para menos, la inflación está disparada".