A ningún alcalde o alcaldesa se invita a entrega de becas: Sheinbaum

Luego de que en sus redes sociales la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, reclamó a la Jefa de Gobierno que no la haya invitado al evento que encabezó en la demarcación este jueves en una escuela primaria, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum explicó que no se ha invitado a los alcaldes de ninguna demarcación para la entrega de tarjetas de la beca de Bienestar.

Aseguró que cuando se hagan giras en las alcaldías, se les invitará: "A ningún alcalde, alcaldesa, se le está invitando al programa de entrega de tarjetas en las escuelas. Esos son los eventos que hemos estado realizando, entonces no es que sea un evento público, claro que cuando hagamos el recorrido por las alcaldías vamos a invitar a todos los alcaldes", comentó Sheinbaum Pardo.

Expuso que no van a acudir a este programa ningún representante de las 16 alcaldías, ni ediles de Morena ni de otro partido político, pues se trata de un evento directo del Gobierno de la Ciudad con la Secretaría de Educación Pública, en donde les están permitiendo explicar el programa y entregar las tarjetas.

Lía Limón había asegurado que invitar a la autoridad local es parte de la "cortesía política y el trato respetuoso" que debe prevalecer entre quienes gobiernan, e incluso mencionó que cuando el presidente López Obrador va a una entidad, invita al gobernador de la misma a su evento.