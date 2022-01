A oposición no le importa la pérdida de vidas, sólo actúan como "zopilotes": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes que sus adversarios aprovechan los asesinatos a periodistas para atacar a su gobierno, por lo que los llamó a no actuar como "zopilotes".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que a sus opositores no les importa la vida de los representantes de los medios sino lo que buscan es sacar provecho "hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos".

"Nuestros adversarios pues aprovechan todo para atacarnos, pero en realidad en el fondo no es que sinceramente les preocupe, como nos debe de preocupar a todos, el que pierdan la vida seres humanos, ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos, porque son muy deshonestos.

"Si tenemos diferencias políticas, ideológicas, en ese plano, en ese terreno, tenemos que dirimir nuestras diferencias, no utilizar cosas que tienen que ver con el dolor, con la desdicha de otras personas, no actuar como zopilotes, para decirlo con toda claridad", dijo.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador adelantó que este jueves, en el informe mensual se informará a detalle sobre los asesinatos a periodistas.

En los últimos días fueron asesinados, el reportero José Luis Gamboa, en el puerto de Veracruz, y el fotoperiodista Margarito Esquivel en Tijuana, Baja California.