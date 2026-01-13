logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

A proceso, exfuncionario y taxista por caso Manzo

Por El Universal

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
A proceso, exfuncionario y taxista por caso Manzo

MORELIA, Mich.- Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y, Josué "N", El Viejito, taxista y narcomenudista, recién detenidos por personal de la Fiscalía de Michoacán, fueron vinculados a proceso, esta tarde de lunes, al estar implicados presuntamente en el móvil para asesinar a Carlos Manzo.

El juez de control determinó vincular a proceso a ambos, al acreditarse su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Además, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de dos personas más, que quedaron heridas en ese hecho criminal ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El juez, impuso a ambos imputados, la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficiosa, por el tiempo que dure el proceso, y autorizó el plazo de cierre de investigación complementaria de 4 meses.

Lo anterior, luego de que la FGE presentara las pruebas contundentes, donde probó la presunta culpabilidad de Samuel García y de Josué Elogio, en el magnicidio de Manzo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump
    Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump

    Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump

    SLP

    El Universal

    Sheinbaum y Trump dialogan en llamada mediada por el embajador Ronald Johnson

    Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad
    Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad

    Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad

    SLP

    El Universal

    El presidente del PRI, Alejandro Moreno, expresa preocupación por la situación de seguridad bajo el gobierno de Morena.

    Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados
    Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

    Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

    SLP

    El Universal

    Descubren plaga de ratas y crematorio clandestino en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa. Detalles impactantes revelados por la Fiscalía.

    Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales
    Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales

    Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales

    SLP

    El Universal

    Más de 20 investigaciones en curso por posibles vulneraciones de datos personales en dependencias y empresas.