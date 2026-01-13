A proceso, exfuncionario y taxista por caso Manzo

MORELIA, Mich.- Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y, Josué "N", El Viejito, taxista y narcomenudista, recién detenidos por personal de la Fiscalía de Michoacán, fueron vinculados a proceso, esta tarde de lunes, al estar implicados presuntamente en el móvil para asesinar a Carlos Manzo.

El juez de control determinó vincular a proceso a ambos, al acreditarse su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Además, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de dos personas más, que quedaron heridas en ese hecho criminal ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El juez, impuso a ambos imputados, la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficiosa, por el tiempo que dure el proceso, y autorizó el plazo de cierre de investigación complementaria de 4 meses.

Lo anterior, luego de que la FGE presentara las pruebas contundentes, donde probó la presunta culpabilidad de Samuel García y de Josué Elogio, en el magnicidio de Manzo.

