MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

A proceso, mujer que prendió fuego a policías en el 8M (video)

Durante la movilización, 23 mujeres policías resultaron lesionadas, tres con quemaduras y 20 con golpes

Por El Universal

Marzo 10, 2026 04:35 p.m.
A
A proceso, mujer que prendió fuego a policías en el 8M (video)

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que un juez vinculó a proceso a una mujer señalada por presuntamente lanzar combustible y prender fuego a mujeres policías durante los hechos registrados en la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Campeche.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la imputada enfrenta cargos por tentativa de homicidio, luego de que presuntamente rociara con combustible a las agentes y posteriormente les prendiera fuego en medio de la movilización.

Como se informó la Fiscalía confirmó 14 detenidos por agresiones a policías y hechos violentos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, 23 mujeres policías resultaron lesionadas, 3 por quemaduras y 20 policontundidas, ya que las manifestantes le tiraron a los policías, diésel, gasolina y bombas con gases tóxicos.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible participación de otras personas en estos hechos.

