A proceso siete personas por incendio de tienda

HERMOSILLO, Son.- Tras la audiencia celebrada el lunes en la cual se atendió el asunto del siniestro de la tienda Waldo´s en Hermosillo, donde murieron 24 personas, entre ellas una mujer embarazada y resultaron 15 personas lesionadas en diferentes grados, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fueron vinculadas a proceso seis personas y una persona moral, representante de la empresa.

La Fiscalía de Sonora detalló que la resolución fue emitida por un Juez de Control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas.

En el caso, la representación social, presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron acreditar de manera diferenciada la existencia de los hechos y la probable responsabilidad de seis personas y una persona moral, por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

El juez determinó que las personas vinculadas continúen el proceso bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado.

Las medidas exceptúan al representante legal de la empresa, a quien el juez consideró procedente la prisión preventiva justificada, sin que esta se haya ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la Fiscalía.