"¿A quién le conviene descalificar?", cuestiona AMLO sobre multa a Samuel García

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tomar en cuenta la opinión del pueblo de Nuevo León que eligió a Samuel García (MC), como próximo gobernador de esa entidad, ante las presuntas irregularidades encontradas en su campaña y las sanciones impuestas por el INE.

"Eso ya lo está atendiendo el INE y el Tribunal Electoral, si hay denuncias que ameriten en este caso será atendido por la Fiscalía General de la República, lo que yo opino es que se debe también de tomar en cuenta al pueblo de Nuevo León que votó, que ejerció su derecho a votar.

"Eso es importante, es la esencia de la democracia puede ser que haya irregularidades, que esté haya manipulación, pero al final fueron los ciudadanos, los que decidieron y la verdad, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que a diferencia de las pasadas administraciones ahora ya no se cometen fraudes electorales.

"Porque cuando se trata de esto siempre como todavía no termina de irse el viejo régimen, siempre hay alguien detrás. ¿A quién le conviene descalificar al gobernador electo de Nuevo León? ¿Quién ganaría?, ¿Ahora sí que de parte de quién?".

El Presidente reiteró que, en su momento, presentará una reforma en materia electoral que "no les va a gustar a muchos".

Explicó que la reforma buscará reducir el costo de las elecciones y que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean honestos, "verdaderos jueces que no estén al servicio de los grupos de intereses creados".