A quien ponga a familiares no le irá bien, dice Claudia

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el pueblo de México no aprobará que un partido o coalición postule como candidato al familiar de un gobernante o representante popular en el próximo proceso de 2027, y a quien lo haga, advirtió, “no creo que le vaya muy bien”.

Así lo señaló luego de que el Senado de la República modificó su propuesta para evitar el nepotismo electoral y la reelección a partir de 2027 y que en su lugar se postergue hasta 2030.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal sostuvo que esta ley “debería aprobarse para 2027”, aunque celebró que quede en la Constitución que a partir del 2030 ya no haya reelección y no pueda haber familiares que hereden los cargos.

Destacó que el cambio de fecha se trata de acuerdos entre los partidos políticos. “Yo la mandé al 2027 y mi posición sigue siendo que debería aprobarse para 2027”, dijo.

Señaló que si bien no se pudo aprobar su propuesta original de reforma contra el nepotismo para que se lleve en 2027 espera que no haya familiares que se presenten como candidatos, y en caso de que se presenten, “pues no creo que les vaya muy bien con el pueblo tan consciente.

“Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? El pueblo... No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar”.

En Palacio Nacional, la Mandataria recomendó que en las alianzas que haga Morena con el Partido Verde y PT en 2027 no se permita postular como candidato a un familiar de un gobernante o representante popular en el próximo proceso electoral.

“Mi recomendación es que, particularmente es una recomendación..., además, ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena en el caso de esos candidatos y que busque que en las alianzas con los tres partidos pues que no ocurra esto para el 27.