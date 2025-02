Senadores desoyen a presidenta

Ciudad de México.- Senadores de la autollamada Cuarta Transformación desoyeron el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para no incurrir en nepotismo electoral en el año 2027, aunque la reforma que lo prohíbe entre en vigor hasta 2030, y afirmaron que buscarán la gubernatura que actualmente ostentan sus familiares “si el pueblo así lo decide”.

El morenista Saúl Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, afirmó que esperará los tiempos que marque Morena. “Si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser”, recalcó.

“Lo dijo en su momento Andrés Manuel [López Obrador]: el pueblo es el que manda, y vamos a esperar a que el pueblo defina y decida sobre el futuro de Zacatecas. Yo no trato ni deseo ser un hipócrita. Deseo siempre hablar con honestidad. Y como dicen, el que respira aspira. Y por supuesto que mi aspiración está ahí, presente”, argumentó.

El también morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que no ha decidido si va a buscar la gubernatura en 2027 o esperará seis años más.

“Yo creo soy el ‘suspirante’ más reconocido en Guerrero. Vengo en la lucha porque me gusta ganarme los cargos, ir a las urnas, no que me los regalen. No me gusta eso de que ande quedando bien con alguien para que me regalen una candidatura, no, las candidaturas me las ha otorgado el pueblo y a mí me ha quedado muy claro que el pueblo manda, que el pueblo decide, y lo que diga el pueblo, y yo no ando diciendo ‘quiero ser candidato’, no”, aseveró.

Salgado Macedonio planteó la posibilidad de participar en una encuesta para preguntar a la gente de Guerrero quién quiere que sea su candidato en 2027.

La senadora del Partido Verde Ruth González Silva desmintió que posponer hasta 2030 la prohibición del nepotismo tenga dedicatoria para ella y aclaró que no es momento de hablar de la gubernatura de San Luis Potosí. Además, recalcó que nunca ha dicho que quiera ser candidata a suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Sin embargo, reconoció que podría competir en las elecciones de 2027 si el pueblo así se lo pide.

“Mi trabajo es como senadora. En dos años, primero que Dios me los preste de vida y posteriormente lo que el pueblo decida. Eso se va a hacer. La gente en San Luis Potosí va a decidir en ese momento, en 2027”, puntualizó.