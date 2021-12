A tabasqueños les llega recibo de luz hasta 200% más caro

Cientos de tabasqueños se han quejado por el incremento de hasta un 200 por ciento en sus recibos de energía eléctrica, acusando que es un abuso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que el gobierno del estado, reconoció que cerca de 50 mil familias están teniendo este problema y han exigido a la empresa productora una explicación.

Benjamín Ramírez, usuario de la colonia Florida de la ciudad de Villahermosa, acudió a las oficinas de la CFE para exigir una explicación de porqué el incremento en su recibió, además que ahora el cobro se lo están haciendo mensual y no bimestral como se hizo durante todo el año.

"Me están cobrando 3 mil pesos cuando el mes pasado pagué mil 300, de donde sacaron que consumo eso, me están cobrando al triple y ahora vengo a que me aclaren que paso y porque se dio ese incremento", aseveró.

Acusan que gobierno por no gestionar subsidio

Y así como este varios tabasqueños se están quejando del incremento de manera desproporcional que está haciendo la CFE, la exdiputada local del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, acusó que esto se debe a que el Gobierno de Tabasco no gestiono ante la Secretaría de Hacienda el pago del subsidio de la tarifa de invierno, y es por esta razón que la empresa productora está entregando recibos impagables.

"Ellos (los del gobierno estatal) dijeron que estaban gestionando los recursos, y luego entonces si no lo aplicó la CFE es porque el gobierno del estado no dio ese millón de pesos diarios que comprometió o los 62 millones de pesos que se iban a entregar cada bimestre", aseguró.

50 mil tabasqueños afectados

Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, aseguró que son cerca de 50 mil usuarios de la CFE que están siendo afectados, pero esto se debe a un cambio en los ciclos de corte, que llevó a emitir facturas por consumo de un mes, pero "no va a seguir así, se regresará a los recibos bimestrales", enfatizó.

"Ahorita pareciera como que les hicieron un recargo de un mes adicional, esto no va a ser así, van a volver a bimestral, van a ver una baja importante en los recibos, no obstante que estamos en el periodo fuera de verano, se le llama de invierno pero aquí no tenemos invierno, como ustedes saben. Entonces, van a ver una mejoría", indicó.

Y agregó: "Le exigimos a la Comisión que tengan una ventanilla permanente y con horario ampliado de atención para que todos los que tengan esa inquietud puedan acudir y se vea cuál es la situación".

El mandatario estatal, advirtió que el tema del alto costo se prolongará hasta el mes de abril del 2022, fecha en que concluye la tarifa de invierno.

El PRI y PRD han acusado al gobierno del estado y CFE de haber engañado a los tabasqueños con una supuesta tarifa más baja por órdenes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad el costo de la energía eléctrica es más cara que antes del llamado convenio de "adiós a tu deuda".