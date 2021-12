"A veces ya cualquiera se siente 'fifí', pero hay niveles", dice AMLO tras reunión con Slim

Tras su desayuno de este martes con el empresario Carlos Slim y al señalar que había empresarios que no pagaban impuestos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actitud del presidente de Grupo Carso, además que, dijo, hay niveles en los "fifís".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador también reconoció la actitud de otros empresarios "que se han portado muy bien".

"Hay veces que se molestan con nosotros más; por eso hablo de los aspiracionistas, los que se dan ínfulas de superioridad. Estaban en una cantina unas gentes ahí, que eran los caciques del pueblo, y llegó un campesino y empezó a insultar y a los ricos y esto y lo otro y ellos aguantaban y aguantaban y este seguía y seguía, hasta que se paró uno y le dijo: ´ya deja de estarnos insultando, compórtate´. No si yo no me estaba refiriendo a ustedes, estaba pensando en los machuchones´", contó entre risas López Obrador.

"A veces ya cualquiera se siente fifí. ¡No! hay niveles", agregó.

"Fox llegó apoyado por los que se sentían dueños de México"

López Obrador mencionó que en el 2000, el expresidente Vicente Fox llegó a la presidencia de México "con la bandera del cambio" y "apoyado por los que se sentían dueños de México".

El presidente López Obrador recordó que le tocó enfrentar a Fox, porque el exmandatario apoyaba el Fobaproa: "Salió a decir, con su lenguaje muy peculiar, que yo quería dejar sin ropa a los empresarios, cosas así, y tengo mis diferencias desde entonces con él, con Calderón".

"Entra Fox, mucha gente entusiasmada: ´ya sacamos al PRI´", expresó López Obrador al acusar que el expresidente de 200 a 2006 se fue a vacacionar a una hacienda de Roberto Hernández, entonces dueño de Banamex.

Señaló que al gabinete de Vicente Fox se integraron empleados de Roberto Hernández, como Francisco Gil Díaz, además que la primera operación que hicieron fue la venta de Banamex a CitiGroup.

"Entonces cómo no voy a celebrar que ahora sea distinto. El señor de Oxxo pagó 10 mil millones; los señores de Walmart, 12 mil millones, ahora (Slim), 28 mil; Televisa debe pagar 15 mil y todo esto es para fortalecer la Hacienda Pública, estas son las becas para los estudiantes pobres, este es el apoyo para los adultos mayores, son las pensiones para las niñas, los niños con discapacidad.

"Es el que podamos entregar las medicinas, las vacunas, de manera gratuita. Es el que podamos entregar los presupuestos para rehabilitar, mejorar las escuelas públicas", dijo.