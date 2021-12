"A ver quién amarra al tigre que han desatado", dice senador y aspirante a gobierno de Durango

El senador morenista José Ramón Enríquez exigió a la dirigencia de Morena que respete el resultado de las encuestas y corrija la decisión de dejarlo fuera de la candidatura al gobierno de Durango, lo que calificó como "un atropello", además que advirtió: "a ver quién amarra al tigre que han desatado".

En conferencia de prensa en el Senado, acompañado de decenas de simpatizantes, el legislador duranguense denunció que la candidatura de Morena al gobierno de Durango en favor de Marina Vitela se decidió cuatro días antes de que concluyeran las encuestas, que lo ubican como el mejor posicionado.

"No dejemos que la mafia del poder tome decisiones en el partido", advirtió Enríquez tras remarcar que tiene pruebas de que la designación de candidatos en Durango y Oaxaca se tomó en la dirigencia del partido, a cargo de Mario Delgado, pasando por encima de la voluntad popular.

"Se definió un criterio de manera cupular en Morena, un criterio para acomodar hombres y mujeres. (...) Por supuesto que fue un criterio oscuro, que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente; es decir, se lo sacaron de la manga", enfatizó.

El senador morenista afirmó que tiene en su poder el documento notariado que el personal técnico de Morena subió a su página de internet desde el 18 de diciembre, con los nombres de los candidatos a las gubernaturas de Durango y Oaxaca, cuando los resultados de las encuestas fueron anunciados entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre.

Informó que el pasado domingo presentó su impugnación formal ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con el fin de exigir que se corrija "la injusticia cometida".

"Yo me pregunto, ¿van a preferir perder gubernaturas a rectificar un criterio absurdo, oscuro, opaco?", cuestionó.

José Ramón Enríquez anunció el inicio de una caravana desde la capital de Durango hasta la sede nacional de Morena a partir del próximo lunes para demandar que se respete el resultado de las encuestas.

Indicó que acudirá a todas las instancias que sean necesarias para que se le reconozca su victoria y no descartó que pueda competir por otro partido en caso de que Morena insista en arrebatarle la candidatura.

