Abandonan 2 mil 500 dosis de vacuna CanSino en el Istmo de Oaxaca

Un aproximado de 2 mil 500 vacunas de la farmacéutica CanSino que sobraron desde que en el Istmo de Tehuantepec se aplicó el biológico a las personas de 60 años y más, en abril de este año, siguen sin ser usadas y permanecen bajo resguardo en redes fríos en instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El médico Aníbal Valdivieso, representante sindical de los trabajadores de salud de la Jurisdicción Sanitaria número 2, informó que esas vacunas, que se necesitan en otros municipios de la entidad oaxaqueña, están en riesgo porque un apagón prolongado en el suministro de electricidad obligaría a los trabajadores a tomar medidas emergentes, como la compra de hielo.

"No sabemos por qué siguen esas vacunas en Juchitán. No sabemos si las autoridades de la Jurisdicción ya reportaron a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) sobre ese lote de biológicos que sobraron desde las etapas de vacunación a las personas de 60 años y más y a los maestros", explicó el médico sobre el biológico que consta de la aplicación de una sola dosis.

Aníbal Valdivieso añadió que por el momento se están vacunando a las personas de 50 a 59 años de edad, pero de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación se están empleando dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Consultada por EL UNIVERSAL, la dependencia de Salud en Oaxaca confirmó que tiene bajo resguardo las dosis en la jurisdicción sanitaria del Istmo; sin embargo, en distintos ocasiones los SSO han señalado que la logística de vacunación es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, mediante la Delegación de Programas de Desarrollo para el Bienestar.

De acuerdo con Juan Carlos Márquez Heine, titular de los SSO y secretario de Salud de Oaxaca, hasta el corte del 26 de mayo, se han aplicado 858 mil 267 dosis de la vacuna antiCovid-19 en la entidad, logrando así disminuir considerablemente el índice de incidencia, hospitalización y principalmente la pérdida de vidas humanas.

Termina paro laboral

El representante sindical, Aníbal Valdivieso también informó que ayer concluyó el paro de labores que desde mediados de febrero sostenían el personal médicos, de enfermería y administrativo que laboran en 120 centros de salud del Istmo y que están asignados a la Jurisdicción Sanitaria número 2, luego que todo el personal ya fue vacunados.

Desde hace tres meses, el personal de la Jurisdicción Sanitaria número 2 cerró todos los centros de salud para exigir que se les aplicara el biológico, por ser considerados una población de riesgo por su labor médica, que si bien no realizaban en los hospitales, sí atienden a pacientes con síntomas de Covid-19.

En la primera semana de junio, cuando concluyó la vacunación a los docentes, los representantes del magisterio acordaron con las autoridades de Bienestar que los biológicos sobrantes se aplicaron a los médicos que ayudaron en la vacunación y aún no habían recibido el biológico. Ese acuerdo, explicó el médico Aníbal Valdivieso, provocó el malestar del jefe jurisdiccional.

"Lejos de apoyar al personal médico, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, acusó a los compañeros de que se vacunaron indebidamente y por esa razón pedimos su destitución", dijo.

Indicó que fue la falta de respuesta de las autoridades de salud lo que prolongó el paro que terminó ayer, luego que se convino la salida del jefe jurisdiccional, quien dejará el cargo en junio.