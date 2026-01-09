logo pulso
Abandonan cuatro cuerpos desmembrados

En Cuitzeo, Michoacán, localizan restos humanos dentro de 10 costales

Por El Universal

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Abandonan cuatro cuerpos desmembrados

MICHOACÁN, Mich.- Un grupo armado abandonó los cuerpos de cuatro personas desmembradas en un centro textilero del municipio de Cuitzeo, Michoacán.

Los restos humanos estaban al interior de 10 costales, tirados afuera de un complejo de locales conocido como Texticuitzeo, informó la Fiscalía de Michoacán.

En el lugar, los criminales le prendieron fuego también a siete locales comerciales y dispararon sus armas de fuego.

Con relación a este hecho, la FGE indicó que ya inició una Carpeta de Investigación con relación a estos hechos registrados al exterior de las instalaciones de la plaza de Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca.

Dijo que, al tener conocimiento sobre este hecho, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se constituyó en el lugar, donde se realizan actos de investigación, localizando sobre la superficie del exterior de dicha plaza, un total de diez costales plastificados de color blanco, en cuyo interior se encontraron cuatro cuerpos desmembrados, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que se les practicara  la necropsia de ley.

En el sitio, el personal de la Fiscalía recolectó y embaló casquillos percutidos, y localizó artefactos tipo bombas molotov; una de ellas sin detonar y otras ya detonadas.

De igual forma, detectó siete locales comerciales con signos de ahumado en su parte externa.

En el lugar se continúan con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento total de los hechos.

Personal de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desplegó un operativo para reforzar la vigilancia y apoyar en la busca de los responsables de este hecho criminal.

