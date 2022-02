Abandonan cuerpo de recién nacido en campos agrícolas de Guasave

CULIACÁN, Sin., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades judiciales iniciaron la búsqueda de la madre que presuntamente abandonó el cuerpo de un recién nacido en un camino de terracería paralelo al canal número ochenta, cerca del campo agrícola California, en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortinez, en el municipio de Guasave.

La Policía Municipal de dicha jurisdicción territorial fue notificada sobre el hallazgo del cuerpo de un bebe que se estima, tenía menos de tres días de nacido, el cual presentaba huellas de mordiscos, presuntamente de animales carroñeros de la zona agrícola cercana.

Según los datos que se dieron a conocer, trabajadores del campo, asentados muy cerca del ejido Figueroa, en dicha sindicatura de Ruiz Cortinez, descubrieron el cuerpo del recién nacido, el cual presume que fue abandonado por la madre ya muerto en ese sitio.

En relación a las posibles causas del fallecimiento del recién nacido, las autoridades declinaron emitir opiniones, hasta no concluir todos los peritajes y estudios del forense que les permita certificar si el bebe al ser abandonado ya estaba muerto.

La Fiscalía General del Estado que fue notificada del hallazgo, abrió una carpeta de investigación que permita rastrear la identidad de la presunta madre, a fin de que rinda su declaración sobre el abandono del cuerpo en un camino de terracería.

Cabe mencionar que el pasado quince de enero, a un costado de una de las calles de la colonia Ampliación Doce de Octubre, del municipio vecino de Ahome, fue descubierto, semiculto entre papeles y una bolsa de plástico, un feto de casi siete meses de gestación.

La titular de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Ahome, Claudia Josefina Gamez Verduzco dijo que pese a la intensa búsqueda que se desplegó por varias zonas al lugar, de la presunta madre, esta no pudo ser localizada.

Subrayó que no se puede criminalizar a la responsable de este acto, puesto que se desconoce en qué circunstancias se presentó esta situación, ni el estado emocional en el que se encuentre, por lo que se intentó localizarla para brindarle asesoría sicológica y médica.