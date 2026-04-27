Abaten a 6 sujetos en un tiroteo en Nuevo León

Monterrey, NL.- Un enfrentamiento entre autoridades estatales y federales con civiles armados dejó un saldo de seis presuntos miembros del crimen organizado abatidos, así como el aseguramiento de armas largas, vehículos y rifles tipo Barret en Nuevo León.

Autoridades locales establecieron que los hechos se registraron este domingo, tras la activación del Operativo Muralla en los municipios de Parás, Agualeguas y General Treviño en la zona norte del estado de Nuevo León.

Diversas labores de la División Inteligencia de la policía estatal Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional alertaron sobre la presencia de un grupo de civiles armados que pretendía ingresar a la zona metropolitana de Monterrey.

Para frenar el avance de los presuntos criminales hacia la principal zona metropolitana del norte de México, se activó el Operativo Muralla por parte de agentes de la División de Control Territorial y de la División Blindada de la policía estatal, así como agentes de la Guardia Nacional y de la Defensa.

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Las acciones fueron ejecutadas en los tres municipios, donde se desató un enfrentamiento que dejó como saldo seis presuntos criminales abatidos y el aseguramiento de cinco vehículos, 18 armas largas, cuatro rifles calibre .50 del tipo Barret y equipo táctico.