logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Abaten a 6 sujetos en un tiroteo en Nuevo León

Por EFE

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A

Monterrey, NL.- Un enfrentamiento entre autoridades estatales y federales con civiles armados dejó un saldo de seis presuntos miembros del crimen organizado abatidos, así como el aseguramiento de armas largas, vehículos y rifles tipo Barret en Nuevo León.

Autoridades locales establecieron que los hechos se registraron este domingo, tras la activación del Operativo Muralla en los municipios de Parás, Agualeguas y General Treviño en la zona norte del estado de Nuevo León.

Diversas labores de la División Inteligencia de la policía estatal Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional alertaron sobre la presencia de un grupo de civiles armados que pretendía ingresar a la zona metropolitana de Monterrey.

Para frenar el avance de los presuntos criminales hacia la principal zona metropolitana del norte de México, se activó el Operativo Muralla por parte de agentes de la División de Control Territorial y de la División Blindada de la policía estatal, así como agentes de la Guardia Nacional y de la Defensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las acciones fueron ejecutadas en los tres municipios, donde se desató un enfrentamiento que dejó como saldo seis presuntos criminales abatidos y el aseguramiento de cinco vehículos, 18 armas largas, cuatro rifles calibre .50 del tipo Barret y equipo táctico. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    FGR procesa a José Luis N por trata de personas y explotación sexual
    FGR procesa a José Luis N por trata de personas y explotación sexual

    FGR procesa a José Luis N por trata de personas y explotación sexual

    SLP

    EFE

    La investigación señala que José Luis N explotó sexualmente a una víctima en varios estados mexicanos y en Houston desde 2017.

    EU advierte sobre políticos mexicanos ligados al crimen organizado
    EU advierte sobre políticos mexicanos ligados al crimen organizado

    EU advierte sobre políticos mexicanos ligados al crimen organizado

    SLP

    El Universal

    Funcionarios de Morena han sido afectados por revocación de visas en medio de investigaciones.

    Valle de México registra seis contingencias por ozono en 2026
    Valle de México registra seis contingencias por ozono en 2026

    Valle de México registra seis contingencias por ozono en 2026

    SLP

    El Universal

    La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha impuesto restricciones como el Doble Hoy No Circula para mitigar la contaminación por ozono.

    Tres hombres asesinados en Irapuato: uno era militar retirado
    Tres hombres asesinados en Irapuato: uno era militar retirado

    Tres hombres asesinados en Irapuato: uno era militar retirado

    SLP

    El Universal

    Entre las víctimas está un militar retirado; las autoridades detuvieron a dos sospechosos.