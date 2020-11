Abogado agradece a presidentes por el regreso a México de Cienfuegos

Rafael Heredia, abogado del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, agradeció la participación de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en las gestiones para el regreso del general a México.

En entrevista a su arribo a la Ciudad de México, el abogado descartó la necesidad de tramitar un amparo para evitar que el general sea detenido, pues indicó que es inocente.

"No tengo que tramitar ningún amparo, primero que nada es inocente", señaló.

El abogado dijo que no conoce las pruebas que Estados Unidos envió a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Cienfuegos.

"Si conociera yo las pruebas, no estaría yo aquí. No las conozco ni yo ni nadie", afirmó.

Añadió que, aunque desconoce la hora en que llegó a México, el general Cienfuegos se dirigió a su casa.