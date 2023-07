Abogado de padre agresor de maestra no se presenta en audiencia

A-AA+

CUAUTITLÁN, Méx., julio 26 (EL UNIVERSAL).- Jesús "N" se tapó el rostro con ambas manos y bajó su cabeza al ver que no se presentó su abogado defensor en la audiencia inicial en la que un juez determinará si inicia un nuevo proceso en contra del padre de familia, esta vez por homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de una mujer automovilista.

El padre de familia llamó la atención de la opinión pública, luego de que se viralizó un video en el que aparece él y su esposa Laura ingresando al kínder "Frida Kahlo" donde la pareja aparece agrediendo a una profesora que a gritos pide auxilio.

Por esta agresión Jesús y Laura fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, al obligar a la maestra Brenda con violencia, insultos, amenazas y encañonándola con un arma a hincarse, para pedir perdón a su hijo de tres años, relató la juez en la audiencia que se sigue de la causa penal 1229/23.

¿Qué pasará si abogado no se vuelve a presentar?

Este 26 de julio fue programada otra audiencia por el delito de homicidio en grado de tentativa con la causa penal 1230/23 para las 10:46, sin embargo, al pasar los minutos y no presentarse el abogado de Jesús "N" en la sala uno de los juzgados penales de Cuautitlán, el juez Eloy Monterrubio Cordero determinó diferir la audiencia para mañana jueves 27 de julio.

"Para proteger tus derechos, está audiencia no puede iniciar si no cuentas con un abogado", indicó el juez.

Si mañana no llega nuevamente el abogado privado, Jesús "N" recibirá un abogado de oficio, apuntó el juez.

Ahora el hombre que en el video aparecía en actitud amenazante, fuerte y con el poder de poder accionar un arma, lució notoriamente decaído, con corte de cabello casi a rapa y vistiendo el uniforme azul rey del reclusorio de Cuautitlán.

Jesús se vio notoriamente consternado al enterarse que había una segunda investigación en su contra, esta vez por homicidio calificado en grado de tentativa, en una audiencia a la que no acudió ni su abogado, ni ninguno de sus familiares.

La Fiscalía estatal informó hoy que cumplimentó orden de aprehensión por reclusión contra Jesús "N" por homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer, ilícito perpetrado en Cuautitlán Izcalli el 30 de junio pasado cuando presuntamente el investigado descendió de un vehículo para amagar con arma de fuego a la víctima y posteriormente realizar detonaciones.