Abogado de víctimas de L12 ofrece asesoría por choque del Metro

A-AA+

Cristopher Estupiñan, abogado defensor de víctimas de la Línea 12, lamentó el incidente de la Línea 3 y ofreció asesoría jurídica a las víctimas para representar.

Dijo que las autoridades no deben intimidar e intentar sobornar a las decenas de afectados por este choque producto de la negligencia de la del Gobierno de la Ciudad y de la Dirección del Metro.

"Las víctimas de la Línea 12 lo dijeron una y otra vez. Muchas de ellas dijeron que ojalá por lo menos su tragedia sirviera para que las autoridades garantizaran que nadie más perdiera la vida en el Metro por negligencia, corrupción e ineficacia. Pero ni su dolor ni sus súplicas sirvieron, una vez más decenas de personas están heridas y al menos una murió porque el gobierno indolente no quiere invertir ni hacer lo que le corresponde en el sistema de transporte más importante del país", indicó el abogado.

Estupiñan enfatizó que la propia Jefa de Gobierno ya había indicado que la Línea 3 del Metro requería una inversión importante para seguir operando óptimamente.

"Los trabajadores del Metro han denunciado de manera sistemática que no cuentan con el equipo suficiente para operar y transportar a millones de personas diariamente. Este choque en la estación Potrero y La Raza se pudo haber evitado si hubiera un mando central de comunicación y si los choferes no tuvieran que estarse comunicando entre ellos por WhatsApp por sus propios teléfonos celulares. Es otra omisión y negligencia gravísima por parte del Gobierno de la Ciudad y no puede quedar impune", recalcó.

Señaló como inconcebible que con lo ocurrido en la Línea 12 no se haya conformado un cuerpo de Protección Civil especializado para atender este tipo de accidente en las vías y dentro de los trenes.