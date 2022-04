Abogados de El Bronco denuncian argucias

MONTERREY, NL.- La defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, denunció un sometimiento absoluto del Poder Judicial del Estado a intereses políticos, a fin de vincularlo a proceso por un nuevo caso del fuero común antes de la audiencia que se realizará en un juzgado federal donde, estimaron, quedarían sin efecto las injustas medidas cautelares que hoy lo mantienen preso en el penal 2 de Apodaca.

Asimismo, expusieron que presentarán una queja por violaciones a los derechos humanos del exmandatario, ya que las autoridades estatales no han permitido que sea debidamente atendido de su delicada condición de salud, pues el sábado en una situación contraria a cualquier protocolo penitenciario, fue trasladado no en una ambulancia sino en una patrulla de Fuerza Civil, para que fuera atendido de un problema de diverticulitis y se le practicara un estudio TAC de abdomen, que no se ha realizado.

El equipo de abogados que encabezan Víctor Olea y Gabriel García, expusieron que originalmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, a sabiendas de que carecía de competencia inició e integró una Carpeta de Investigación en contra de Rodríguez Calderón.