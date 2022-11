"Abogados transas" buscan que ejidatarios pidan más dinero por sus terrenos, acusa AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se tiene identificado a los grupos de abogados "transas" que buscan que comuneros y ejidatarios exijan más dinero por sus terrenos en donde se busca que pase el Tren Maya en el tramo de Chetumal y Tulum.



En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no se puede pagar más de lo que se establecen en el evaluó, pues es dinero público.

"No tenemos conflictos, los que se oponían al Tren Maya y promovían los amparos no son comuneros ni ejidatarios ni pequeños propietarios, era gente de las llamadas organizaciones de la sociedad civil; lo más paradójicos es que se autodenominan como sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, pero que de verdad vivían del gobierno, organismos incluso del extranjero, seudoambientalistas, vinculados con nuestros adversarios, Claudio X. González, los abogados, (...) afortunadamente la gente se ha portado mucho muy bien, porque saben y tienen confianza porque saben que no vamos a despojarlos ni los vamos a afectar".

"El asunto es que no podemos nosotros pagar más de lo que establece el avalúo y en efecto, un metro cuadrado allá en Tulúm pues cuesta más que un metro cuadrado , vamos a decir en el ejido Morelos o en Felipe Carrillo Puerto, incluso en Bacalar, en Chetumal, en Xpujil, son precios distintos. Entonces por ahí llegan también abogados leguleyos, coyotes, transas -con todos respeto - que van y dicen `No acepten le importa mucho al presidente y además si ustedes no permiten que pasen aquí el Tren no va haber Tren y le van a tener que dar todo lo que pida´, pero la gente no les hace caso porque ellos llevan un porcentaje y estamos tratado de llegar a un arreglo en las asambleas y la gente se está portando bien", dijo.

"¿Se tiene identificado al grupo de abogados que está haciendo eso?", se le insistió.

"Sí, sí la gente que ver que hay oportunidad de sacar provecho personal, pero al mismo tiempo defendemos el presupuesto público", respondió.