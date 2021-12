Abre AMLO posibilidad de diálogo con el PAN

Después de tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de un diálogo con el Partido Acción Nacional (PAN), opositor a su administración.

"Un dirigente nos está pidiendo diálogo, Santiago Creel, ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que lo reciba y que abra la posibilidad de diálogo, que se escuche a todos, que no actuemos con cerrazón".

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán, el presidente López Obrador fustigó que los panistas por un lado piden diálogo y por otro criticaron a los gobernadores de Acción Nacional que asistieron a Zócalo capitalino a su mensaje por su tercer año al frente del gobierno de México.

"Pero bueno asisten a un informe y se les cuestiona y luego piden dialogo y en el Congreso votando en contra de todo, hasta de los ascensos a los oficiales del Ejército, una cosa increíble", señaló el Mandatario.

Ayer, el diputado federal Santiago Creel Miranda aseguró que envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle una audiencia, en la que buscará abordar los temas que atañen a la nación, así como las reformas constitucionales en puerta.

"Si no hay diálogo, va a ser muy difícil que el país avance. Va ser imposible que él haga prosperar su proyecto si no tiene nuestro apoyo. Sí nos gustaría sentarnos con él y preguntarle, 'a ver, Presidente, ¿quién ha abusado en materia eléctrica?' Tal o cual empresa, muy bien, a ver, vamos a verlo técnicamente, si lo demuestra, seríamos los primeros en acabar con ese desequilibrio, con ese abuso, seríamos los primeros", aseguró.