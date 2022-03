Abre DH queja de oficio por filtración de imágenes de "El Bronco"

MONTERREY, NL., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, abrió una queja de oficio y solicitó información a la Agencia de Administración Penitenciaria, por la filtración de fotografías (y videos) del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, dentro del penal 2 de Apodaca, y por su parte, el secretario estatal de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, informó que se hará una investigación para dar con los responsables.

El organismo autónomo, dio a conocer que dirigió un escrito a la autoridad estatal, para que responda sobre la actuación del personal encargado de tomar fotografías en el interior del Centro de Reinserción Social número 2 de Apodaca, ante la difusión de fotografías e incluso videos que se compartieron en redes sociales y divulgaron en medios de comunicación.

Expuso la CEDHNL, que la apertura de la queja de oficio y solicitud de información a la Agencia de Administración Penitenciaria, es con el fin de pedir que se salvaguarde la identidad de las personas al interior de los penales.

"Tras aperturar una queja de oficio el miércoles pasado, la CEDHNL emitió la solicitud de información CEDHNL/DORQ/2897/2022, recibida la tarde de ayer (jueves) por la autoridad penitenciaria", expuso el organismo autónomo.

Detalló que en el documento dirigido al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, José Francisco Jiménez Gómez, se establecen cinco puntos a responder sobre el personal encargado de tomar fotografías al interior del Cereso.

"Se solicita emita un informe debidamente documentado de qué personal fue designado para recibir al imputado, qué servidor público se encargó de tomar impresiones fotográficas del ingreso y estancia del agraviado en este Centro de Reinserción, y qué control se tiene del material fotográfico que se genera al interior del Cereso" mencionado.

También se solicitó informar "qué medidas se han tomado para salvaguardar la identidad del imputado y qué acciones se tomarán a fin de que se garantice que no se vuelvan a filtrar imágenes que se han tomado dentro de las instalaciones de los centros de reinserción social a su cargo, no sólo del agraviado en cuestión (Jaime Rodríguez), sino de todas las personas que se encuentran ahí privadas de su libertad".

La CEDHNL, mencionó también que está haciendo diligencias preliminares relativas al ingreso y estancia de la persona que fue expuesta mediante imágenes fotográficas, en el Centro de Reinserción Social 2 de Apodaca.

Dijo además que la autoridad estatal cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el documento señalado.

Por separado, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua, recordó que al existir una recomendación de Derechos Humanos por una situación similar cuando fue ingresado al penal del Topo Chico otro exgoberandor (Rodrigo Medina), "eso nos obliga a llevar a cabo una investigación para dar con los responsables, y sabemos porque está la recomendación, que hay qué cumplirla".

Sin embargo, recalcó Fasci, "también debo decir que aquí en mi teléfono tengo todas las solicitudes de los medios de comunicación que me hicieron a mí para que les enviara fotos (del ex gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez), a lo cual me negué, aquí los tengo a todos medios de comunicación, directivos editoriales, y no lo hice".