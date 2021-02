Abren centro de rehabilitación post-Covid para personas con secuelas

El gobierno de Chimalhuacán puso en funcionamiento un programa de rehabilitación de secuelas de Covid-19 para los pacientes que padecieron la enfermedad respiratoria, pero que aún no se recuperan totalmente.

"Somos el primer municipio a nivel nacional en brindar este servicio a la población vulnerable", dijo el alcalde priista Jesús Tolentino Román Bojórquez.

El edil explicó que este nuevo servicio se brindará de manera gratuita a pacientes que fueron dados de alta por Covid-19 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y que presentan algún tipo de secuela por esta enfermedad.

"Estamos convencidos que el tratamiento no concluye cuando la gente recibe el alta de un doctor; hay que seguir brindando apoyo en todo momento. En este sentido, somos pioneros en atender personas con secuelas de tipo pulmonar, motriz, neurológico y psicológico", comentó.

Las instalaciones del CRIS fueron acondicionadas para brindar terapias pulmonar, física, ocupacional, de deglución (facilitar el paso de alimentos), atención nutricional y atención a la salud mental.

En una primera etapa, los servicios gratuitos se brindan a 30 personas que lograron recuperarse del Covid-19 y que padecen diversos síntomas, que van desde una afectación muscular hasta un síndrome respiratorio agudo severo.

"Actualmente tengo dolor en los pulmones y piernas, por eso acudo a recibir este tipo de tratamiento. En los hospitales te dicen que ya saliste del Covid, pero desafortunadamente no hay servicios de recuperación a nuestro alcance. Aquí me han apoyado mucho y poco a poco voy retomando mis actividades ordinarias", contó Pedro Escobar Pérez, paciente con secuelas por coronavirus.

El programa arrancó con la colaboración de personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), del Hospital General Chimalhuacán, el Hospital San Agustín, el Centro Integral de Salud Mental y la Dirección de Salud local.

"Hacemos un llamado a la población a que no baje la guardia, no se confíen, si padecieron Covid acudan al CRIS para una evaluación y detectar si tienen secuelas. Nuestro equipo multidisciplinario diseña un tratamiento exclusivo para la rehabilitación de cada paciente", mencionó la titular del DIF local, Alma Delia Aguirre Mondragón.

Además de este programa, el gobierno municipal pone a disposición de la ciudadanía el número del Centro de Atención COVID-TEL, 55-7583-9049, vía telefónica o WhatsApp, para solicitar de manera gratuita servicios como atención médica, psicológica y de trabajo social a personas con síntomas asociados al coronavirus u otras enfermedades respiratorias.