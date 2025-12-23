logo pulso
Abren compuerta de presa El Cuchillo

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Abren compuerta de presa El Cuchillo

Monterrey, NL.- En medio de un hermetismo por parte de la Comisión Nacional del Agua, una compuerta de la Presa El Cuchillo, en Nuevo León, comenzó a liberar agua para iniciar el pago de la deuda hídrica de México con Estados Unidos.

La apertura de la compuerta de la presa, ubicada en General Bravo, inició durante los primeros minutos del lunes.

Horas antes, los municipios de General Bravo y China advirtieron a la población sobre la liberación del líquido durante la madrugada.

Aunque las autoridades federales no han detallado oficialmente la duración del desfogue, trascendió que El Cuchillo estaría aportando al menos 150 millones de metros cúbicos, equivalentes al 16 por ciento de su capacidad.

La Sría. de Relaciones Exteriores explicó que estas acciones se realizan para cumplir con el Tratado de Aguas de 1994, y aseguró que no se afectará al sector agrícola del norte del país, ya que se privilegiará el uso agrícola nacional.

El agua liberada de El Cuchillo será conducida hacia la presa Marte R. Gómez, ubicada en Tamaulipas, para posteriormente llegar a territorio texano a través del Río San Juan. Cabe señalar que dicho río no forma parte del Tratado de Aguas Binacional de 1944; sin embargo, hasta el momento ni la Comisión Nacional del Agua ni el Gobierno de Nuevo León han emitido un posicionamiento oficial al respecto.

