Abren puertas a adultos empacadores

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso de los adultos mayores que se desempeñan como empacadores en cadenas de autoservicio en el país estará condicionado a que cuenten con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 y sólo ocurrirá en estados que se encuentren en semáforo verde, de acuerdo con Soriana.

Según la empresa, se han tomado medidas en conjunto con las autoridades correspondientes, con la finalidad de que los adultos mayores empacadores que se encuentran en sus tiendas se puedan ir reincorporando de manera gradual y ordenada si quieren seguir realizando dicha actividad, aun sin ser colaboradores de la firma.

"El empacador voluntario mayor deberá presentar valoración médica previa que indique que no existe algún riesgo para su salud, para que pueda laborar en tienda. Deberá contar con el esquema completo de vacunación contra Covid-19, que consiste en una o dos dosis, dependiendo de la vacuna administrada", explica Soriana.

Ante la polémica ocasionada por Walmart —firma que ya no regresará a los adultos mayores a sus cajas, bajo el argumento de que clientes no quieren que terceros manipulen sus compras—, Chedraui mencionó a que no tiene postura sobre el tema.