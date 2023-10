Marina culpa a pescadores por muerte de compañero tras choque

CULIACÁN, Sin., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, culpó de la muerte de un pescador y dos lesionados más en un choque entre embarcaciones a las propias víctimas, al ser encontrados capturando camarón con artes y en una zona prohibida y al notar la presencia de elementos de la Marina intentaron eludirlos con maniobras.

A través de un comunicado, la dependencia federal dio a conocer que personal naval que efectuaba recorridos de vigilancia marítima en la cercanía del campo pesquero de Las Lajitas, municipio de Ahome, se percataron que en una embarcación menor con tres ocupantes se encontraban en un área prohibida con artes de explotación no autorizadas.Los marinos les indicaron a los tripulantes de la panga que detuvieran su marcha, a lo que no hicieron caso e iniciaron maniobras evasivas que provocaron la colisión entre la embarcación naval y la de los pescadores.A causa del impacto, uno de los ribereños quedó dentro de la embarcación pesquera aparentemente en estado inconsciente y sus dos compañeros cayeron al agua, uno de ellos huyó del lugar nadando y el otro fue rescatado por los marinos.Dado la situación, los marinos, a fin de prestar ayuda al que fue sacado del agua y al que se mantenía inconsciente dentro de la lancha, determinaron remolcar esta con los dos ribereños a bordo, maniobra que tuvo que ser suspendida ante el arribo de 30 lanchas con pescadores que efectuaron maniobras de hostigamiento.En el comunicado de las autoridades de la Marina se estableció que al percatarse de la situación que se generó con la presencia de 30 pangas con ribereños, el pescador que había sido rescatado se lanzó al mar y nadó hasta una de las embarcaciones.El padre del joven que resultó muerto, al ser embestida su lancha por una embarcación naval, Natanael "N", de 22 años de edad, exigió que la muerte de su hijo no quede impune, puesto que se trató de una agresión directa de los marinos.Jesús Antonio "N" detalló que su hijo recién se había integrado a las actividades pesqueras y a la explotación del camarón en bahías y esteros, cuya temporada inició hace tres días y ahora este se encuentra muerto por el excesivo uso de la fuerza.