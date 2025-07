"Absolutamente falsa", lista de narcofuncionarios de EU: Sheinbaum

Ante una supuesta lista de funcionarios mexicanos relacionados con la delincuencia que quiere el Gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que esto es "absolutamente falso, de toda falsedad".

"Absolutamente falso de toda falsedad", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 28 de julio en Palacio Nacional.

"Es absolutamente falso que; en ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han muchas, ni llamadas que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) con el Departamento de Estado, ni la colaboración que haya del Departamento de Justicia con la Fiscalía se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación político o con algún político actual", expuso.

"Es esta pretensión de algunos columnistas de querer la idea", añadió al cuestionar el trabajo de los periodistas y sus fuentes. Dijo que se trata de "una campañita" que le gusta a "algunos comentócratas".

"Nada más que sus contactos y su información privilegiada pues no tiene ninguna información privilegiada, porque es absolutamente falso", dijo la Mandataria federal entre risas.

Indicó que su gobierno no acepta injerencismo, aunque sí hay con Estados Unidos colaboración relacionada con personas que tienen extradiciones, dentro del convenio de extradición. Mencionó que recientemente se envió desde México a 29 delincuentes, "en el marco jurídico existente y por seguridad en nuestro país".

Aseguró que este tema no ha contaminado la relación comercial con el gobierno de Trump.