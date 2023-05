Absuelve Fiscalía del Edomex a Roxana, mujer condenada por defenderse de su violador

Ciudad de México, 23 may (EFE).- La mexicana Roxana Ruiz, condenada a más de 6 años de cárcel por defenderse de su violador, obtuvo este martes oficialmente su absolución luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) resolvió que actuó en "legítima defensa" cuando se defendió de su violador para defender su vida.

"Agradezco que se me haya absuelto, después de algo que yo no tuve la culpa, que me tuvieron nueve meses encerrada injustamente", señaló Ruiz a su salida de su audiencia en el penal Neza-Bordo, ubicado en el estado de México, vecino a la capital.

Anteriormente, la Fiscalía mexiquense había determinado que tendría que cumplir una condena de 6 años y 2 meses de prisión, así como una multa de 285.000 pesos (cerca de 15.800 dólares) como reparación del daño, después de que en mayo de 2021 se defendió de su agresor.

Si bien la Fiscalía decidió eximir a Ruiz y otorgarle su absolución, también otorgó tres días para que la contraparte manifieste su inconformidad.

"Se llegó a la determinación que la conducta realizada por la sentenciada durante los hechos que se le imputaron está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta Fiscalía considera que actuó en legítima defensa", informó la FGJEM en un comunicado.

Sin embargo, Ruiz afirmó que aún teme por su vida, ya que ha recibido presiones por quienes apoyan a su violador y la acusan de que se "excedió en su defensa".

"Sigo temiendo por mi vida porque hay personas que apoyan al occiso, al violador, sin darse cuenta que las mujeres no pedimos ser violadas", comentó.

De no recibirse ningún recurso de revisión o amparo, Ruiz quedaría en plena libertad, ya que actualmente mantiene su proceso en libertad condicional, desde mayo de 2021 cuando fue aprehendida por autoridades ministeriales.

El anuncio se da luego de que distintos colectivos de mujeres se manifestaron el viernes pasado en Ciudad de México para demandar que se revirtiera esta condena por asesinar a su agresor sexual.

Ese mismo día, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció desde su conferencia en el Palacio Nacional que analizaría conceder el indulto a Ruiz.

La joven mexicana también sostuvo que ha enfrentado este proceso judicial en su contra de manera injusta, pues ya cumplió nueve meses de condena bajo una prisión.

De acuerdo con la organización Impunidad Cero, en 2022, el nivel de impunidad en los delitos por feminicidio en el país ascendió a 56,6 %, mientras que ocurren 10 asesinatos a mujeres por razón de género al día.