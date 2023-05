Absuelven a Roxana Ruiz

Toluca, Méx.- Roxana Ruiz fue absuelta del delito de homicidio simple en exceso de legítima defensa por el que había sido sentenciada a seis años de prisión por la misma jueza del Poder Judicial, quien ayer validó el desistimiento de la acción penal del Ministerio Público mexiquense en contra de la joven indígena.

El viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se desistiría de la acusación contra Roxana. Este martes se llevó a cabo la audiencia en los juzgados de Nezahualcóyotl; la jueza declaró a la joven inocente de la acusación de haber asesinado a su violador el 8 de mayo de 2021.

El ministerio público señaló que la acusada fue víctima de violencia sexual y ante un peligro inminente hizo uso de su derecho a la legítima defensa, por lo que la jueza del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJEM), Mónica Palomino, sobreseyó el caso.

La defensa de la familia de Sinaí “N” recriminó que con dicha resolución dejaba en la indefensión a sus representados.

La jueza explicó que tienen tres días para presentar una apelación o un amparo.

“Agradezco a las mujeres que me creyeron, agradezco que me hayan absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia, algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron nueve meses injustamente”, expresó Roxana Ruiz al salir de la audiencia.

“No me siento completamente libre, esto no ha terminado”, admitió arropada por sus compañeras, y señaló que pedirá medidas de protección, toda vez que ha sido amenazada.

Ángel Carrera, abogado de la joven, subrayó que la resolución no es suficiente, pues faltan tres días para que quede firme, ya que la parte acusadora puede interponer un recurso.

Ante la resolución, familiares y amigos de Sinaí “N” protestaron y bloquearon la avenida Chimalhuacán, frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.

Ulises Cruz, tío de la víctima de homicidio y presunto responsable de la violación de Roxana, afirmó que su sobrino no tenía “malicia” y quienes lo conocieron lo describen como una persona tranquila.