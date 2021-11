Absurdo decir que PAN participó en fraude del 88: Bravo Mena

Luis Felipe Bravo Mena, quien fuera asesor político y quien le redactaba los discursos al entonces candidato presidencial del PAN en 1988, Manuel J. Clouthier, aseguró que es absurdo decir que Acción Nacional participó en el fraude electoral de aquel año.

En entrevista con EL UNIVERSAL -que podrá leer completa en la edición impresa de este miércoles de El Gran Diario de México- sostuvo que el blanquiazul no tenía ningún elemento de poder, ni ningún elemento de maniobra para poder alterar actas, para poder alterar votos, acarrear gente, eso -dijo- lo hacía el PRI.

Bravo Mena afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) no sabía hacerlo, ni tenía elementos para poder hacer eso. "El PRI probablemente, pues era su historia, pero (Manuel) Bartlett estaba en el PRI y no en el PAN", subrayó.

Bravo Mena narró que la tarde de la elección presidencial de 1988, todos los equipos de campaña de Manuel Clouthier (PAN); Cuauhtémoc Cárdenas (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) y Rosario Ibarra (Partido Revolucionario de los Trabajadores), se reunieron y concluyeron, como dijo el "Maquío", que había sido "un cochinero".

Esa misma tarde se reunieron en la casa del entonces líder nacional panista, Luis H. Álvarez, para redactar un documento que entregaron en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación en el que exigían conteo de votos y restauración de la verdad electoral.

"Históricamente ese es el momento en que se quiebra el sistema político priista de fraude electoral en los que Bartlett es uno de los personajes más importantes, porque él desde la Secretaría de Gobernación operaba una serie de grupo y de equipos en fraudear elecciones eso está muy bien redactado y escrito por todos los reportajes que hizo Paco Ortiz Pinchetti en la revista Proceso, que él escribió, cómo fraudearon Chihuahua, como fraudearon San Luis Potosí, como fraudearon en Sonora".