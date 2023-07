Abuelos de menor cuyos padres agredieron a maestra esperan este miércoles obtener la custodia de su nieto

A-AA+

TOLUCA, Méx., julio 26 (EL UNIVERSAL).- "Esperamos que hoy nos entreguen a mi nieto", afirmaron José Alberto Hernández y Mariana Rodríguez quienes acudieron al albergue temporal infantil "Mónica Pretelini" del DIF mexiquense a donde fue trasladado el niño , luego de que sus padres fueron detenidos el pasado 18 de julio.

"Mi esposa por fin verá a nuestro nieto hoy, sabemos que el niño está bien cuidado y atendido, pero él debe ser reintegrado a la familia", afirmó Alberto Hernández, padre de Jesús y suegro de Laura, pareja que fue detenida luego de que se viralizó un video en el que fueron captados agrediendo a la profesora del kínder "Frida Kalho".

Psicólogos y trabajadoras sociales del DIF han realizado estudios de diagnóstico para determinar si los abuelos paternos de la pareja son aptos para cuidar al niño de tres años, informó el abogado Jesús Arteaga.

Por ello es que los abuelos paternos confían en que este miércoles les sea entregada la custodia de su nieto de tres años, "aún no sabemos a qué hora", pero esperan que sea hoy.

Cabe señalar que Jesús y Laura han buscado la entrega de su niño desde hace ocho días, en que públicamente señalaron que el menor "estaba siendo tratado como delincuente" al permanecer aislado en instalaciones del Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense.

Más tarde se enteraron que el pequeño había sido trasladado al albergue temporal infantil "Mónica Pretelini" en Toluca, donde ha permanecido la última semana.



¿Por qué la pareja de padres golpeó a la maestra de kínder?

Los hechos ocurrieron el lunes 17 de julio, cuando la pareja ingresó al plantel, donde inmediatamente Laura "N" golpeó a la docente, a quien reclamó por presuntamente haber agredido a su hijo de tres años de edad.

De acuerdo con lo relatado por la víctima y que fue captado en video, esta pareja la obligó a hincarse y ofrecer disculpas a su hijo, mientras éste se reía de lo sucedido.

Tras las agresiones, las dos trabajadoras del plantel acudieron ante el Ministerio Público para denunciar lo ocurrido y también los padres acudieron por su propia voluntad ante el MP para rendir su declaración y denunciar las lesiones en contra del menor.



Piden perdón a maestra agredida en kínder

José Alberto Hernández, padre de Jesús "N", señaló que tanto su hijo como su nuera Laura "N" ya ofrecieron una disculpa a la maestra a la que agredieron el pasado 17 de julio en el kínder "Frida Kahlo", en Cuautitlán Izcalli.

Tras la audiencia en la que a la pareja se le dictó prisión oficiosa, el señor José aseguró que desde un principio sus familiares aceptaron que habían actuado mal.

Además, mencionó que si las cosas fueron tal y como narró la maestra, quien señaló que la herida que presentaba el menor habría sido ocasionada por jugar en una resbaladilla, "pues la verdad le ofrezco una disculpa, como se las ofreció mi nuera, como se las ofreció mi muchacho".



¿Cuál fue el origen de la disputa?

El origen de la disputa en una primera versión presuntamente ocurrió por una quemadura que tenía el niño y por esa situación los padres fueron a hablar con la directora, al no atenderlos agredieron a la maestra "responsable".

La maestra del kínder, de nombre Brenda, detalló que el menor no presenta signos de violencia, sin embargo, dicha quemadura pudo ser por la fricción de la resbaladilla en la que días anteriores estaba jugando.

"El niño no presenta rasguños, no presenta moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, él presenta una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura que igual se pudo generar por la fricción de la resbaladilla que igual se tuvo que analizar antes de que ellos actuaran de esta manera".