A.C. pide a Sheinbaum cambiar de semáforo verde a naranja ante contagios de ómicron

Ante el incremento de contagios de ómicron, variante del Covid-19, diputados locales de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC), Daniela Álvarez y Royfid Torres, solicitaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, modifique el semáforo epidemiológico y pase de color verde a color naranja, "pues el ritmo de crecimiento en la positividad es exponencial".

Al presentar un punto de acuerdo durante la Comisión Permanente de este miércoles en el Congreso local, los legisladores denunciaron que son preocupantes las restricciones que implementa el Gobierno local, en cuanto al número de pruebas para detectar el Covid-19, lo que deja como conclusión que la estrategia es a toda costa ocultar el evidente incremento de casos positivos de contagios en la Ciudad.

Esa estrategia, acusaron, "es perversa, porque en su afán por pretender una imagen de control y de haber superado la crisis sanitaria, ponen en grave riesgo a las y los capitalinos, porque hacen creer que la situación no es tan grave como en otras partes del mundo, lo que es una acción de gobierno totalmente irresponsable", denunciaron.

A pesar de esta situación, añadieron, la contingencia sanitaria no puede minimizarse o esconderse, y las propias cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad así lo demuestran, pues tan sólo en los 40 últimos días hay un incremento significativo en los casos confirmados diarios; al uno de diciembre de 2021 eran 396, y para el 8 de enero, ya son de casi ocho mil casos diarios.

---Alarma positividad de pruebas

De igual forma, destacaron, otro dato alarmante es la positividad de las pruebas de Covid-19, que son los casos que resultan positivos a la prueba. El 11 de diciembre de 2021 era de 2.2, y este 7 de enero alcanzó 31.7, "lo que significa un incremento del 890.6% en los casos positivos que se hacen la prueba en menos de un mes", afirmaron.

Explicaron que de acuerdo con los informes diarios que da el Gobierno de la Ciudad, del 3 de diciembre al 9 de enero han fallecieron 357 personas por Covid-19, además de que la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes a inicios de diciembre pasado era de 32.27, pero este martes reportaron un tasa de 446.5.

Señalaron que la Ciudad de México encabeza la lista de entidades con más casos confirmados acumulados, aunque en lo que va de esta pandemia más de un millón de capitalinos han sido contagiados de Covid-19.

Tan solo en el último mes, establecieron en su punto de acuerdo los integrantes de la APC, desde la llegada de omicron a México, los casos activos de Covid-19 en la Ciudad de México han aumentado 660%; de 3 mil 427 casos activos el 3 de diciembre a 27 mil 725 este fin de semana.

Revelaron que tan sólo en la temporada vacacional, los casos activos crecieron 450%, pues pasó de 2 mil 700 casos el 25 de diciembre a más de 5 mil 500 para el fin de año, "y desde entonces la situación sólo se ha agravado, pues la primera semana de enero hubo 10 mil 400 casos activos y cerró con poco menos de 28 mil", señalaron.

Asimismo, agregaron que, de acuerdo con cifras oficiales, el índice de positividad en las pruebas aplicadas en kioscos y sitios públicos, pasó de 2% el 3 de diciembre a casi el 30% el 7 de enero.

Además, sostuvieron que desde que inició la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud ha registrado el total de contagios acumulados por entidad federativa, pero hasta el corte de este 10 de enero, la Ciudad de México sigue a la cabeza de las estadísticas, con un millón 44 mil 287 casos acumulados.

"No podemos olvidar, que la Ciudad de México ha sido la zona más afectada por la crisis sanitaria en términos de casos y defunciones, sobre todo por su número de habitantes y su densidad poblacional, tuvo 32 muertes de Covid por cada 10 mil habitantes, más que cualquier otra entidad", acusó Royfid Torres.