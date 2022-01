Cuernavaca, Mor.- A su estilo, como en las canchas, Cuauhtémoc Blanco respondió a sus adversarios políticos: "Acá está papá, no les tengo miedo", y arremetió contra Jesús Capella Ibarra, excomisionado de Seguridad Pública y el exmandatario estatal Graco Ramírez (2012-2018), a quienes acusó de ser los presuntos responsables de orquestar una "guerra sucia" en su contra.

Cuauhtémoc Blanco encabezó una gira de trabajo en zona oriente, luego de una quincena turbulenta para su administración, tras la publicación de una fotografía donde aparece con tres líderes del crimen organizado.

"Muchos cabrones quieren que me vaya, pero no me voy a ir. Muchos narcopolíticos y la política que le ha hecho daño al estado, quiere que me vaya, pero aquí sigo firme. Que les quede clarito: a mí no me van a apantallar, ni amenazar ni apantallar. Por eso el estado está así en pobreza y en delincuencia organizada», expresó.

A Cuauhtémoc Blanco Bravo nadie le quita la idea de que el exgobernador Graco Ramírez y Capella Ibarra fueron cómplices de Santiago Mazari, El Carrete, líder de Los Rojos, y en ese sentido dijo que lo único que pide a la Fiscalía General de la República (FGR) es que sea contundente con las investigaciones, que la carpeta no se quede bajo la mesa.

Revira Capella

El excomisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella, retó al gobernador Cuauhtémoc Blanco a que explique la foto donde aparece con narcotraficantes y renuncie.

"Lo que sí es claro ahorita, y está en ánimo de la sociedad morelense y en ánimo nacional, es su reunión en una iglesia de Yautepec con tres líderes criminales", resaltó.

Capella no sólo dice que los señalamientos de Blanco son totalmente falsos, sino que son una cortina de humo del gobernador para evadir las explicaciones de la imagen con miembros del crimen organizado rivales entre sí.

Capella dice que las acusaciones de Blanco en su contra y la de Graco Ramírez son totalmente falsas y "ridículas" por lo que procederá legalmente. "Lo reto públicamente que presente esas pruebas o que renuncie", añade.