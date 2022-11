Académicos convocan a asistir a marcha para defender al INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales, científicos y académicos mexicanos de diferentes áreas han convocado a asistir a la marcha del domingo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el lema "¡Yo defiendo al INE, porque sin democracia no hay ciencia libre!", y han pedido llevar a la manifestación una prenda rosa para ser identificados.

La científica Brenda Valderrama ha explicado su postura ante la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Existe una correlación muy clara entre la libertad de investigación y el ambiente democrático de un país. Los regímenes autoritarios, ya sean de derecha o izquierda, tienden a monopolizar los temas de investigación como pretexto de una agenda de estado".

La científica agregó: El debilitamiento del INE como la piedra angular de la democracia en México acelerará todavía más el deterioro del financiamiento a la ciencia básica, un fenómeno que aún ahora ya estamos viviendo. Es por eso que desde la academia tiene sentido defender al órgano electoral", expresó en un hilo de Twitter.

Por otro lado, el sociólogo Roger Bartra lanzó un video en redes sociales donde afirmó que la democracia en México se encuentra seriamente amenazada. "El gobierno pretende una contrarreforma que afectaría gravemente al INE y tal vez incluso lo eliminaría; para luchar contra esa propuesta del gobierno hay que acudir a una marcha convocada para el 13 de noviembre y tratar de impedir que en el Congreso los partidos aprueben esta reforma peligrosa. Luchemos por la democracia en México y contra la imposición autoritaria", expresó.

Asimismo, el periodista e investigador Sergio Aguayo también se pronunció a través de una publicación en Twitter sobre la reforma al INE. "El 2 de agosto de 1968 me sumé a la marcha del rector Barros Sierra en repudio al ataque del gobierno a la UNAM. Porque los derechos se conquistan y defienden caminemos el domingo 13. Defendamos al INE de la ofensiva autoritaria", escribió.

Otros académicos como Fernando Belauzarán también se han pronunciado al respecto. "El prestigiado intelectual, antropólogo y sociólogo Roger Barta cumple ochenta años y nos dice por qué es importante marchar el 13 de noviembre para defender al INE. Sube tu video invitando a la marcha. No es lo mismo vivir en democracia que en dictadura", expresó.

La periodista Elena Chávez lanzó un video en redes sociales donde pide marchar para defender a INE. "El gobierno, con la reforma electoral pretende quitarnos el derecho de elegir a nuestros gobernantes con la reforma al INE; debemos protestar y defender al INE en la marcha del 13 de noviembre, allá nos vemos" afirmó.

La organización Frente Cívico Nacional lanzó también un vídeo llamando a impedir la reforma electoral. "La reforma que se propone es un intento de acabar con la democracia en México y es algo que debemos impedir todos los mexicanos", expresó la agrupación en una publicación en Twitter.