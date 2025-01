Acapulco no se recupera

Acapulco, Gro.- La reconstrucción de Acapulco avanza lento, muchas cosas están a medias, otras tiradas y muy pocas, renovadas.

El recuerdo del huracán “Otis”, en 2023, es permanente entre los acapulqueños. Marcó un antes y un después; nada es igual y, tal vez, nada volverá a ser igual.

En 2024 Acapulco tenía un objetivo: volverse a poner en pie, recuperar algo de lo perdido, no lo logró, y eso no pasó por dos obstáculos: el primero, la violencia perenne que tras la emergencia por el huracán se volvió inclemente, y el segundo: “John”, un nuevo huracán que inundó lo que no estaba destruido.

El huracán “John” acabó con muchos sitios que “Otis” destrozó. En la zona Diamante, cientos de viviendas y comercios quedaron bajo el agua. Lo poco que se había reconstruido, en cuatro días de intensas lluvias quedó destruido. Los refrigerados, colchones y estufas que dio el gobierno a los damnificados de “Otis”, se perdieron de nuevo.

A su vez, “John” dejó claro que el problema de fondo en Acapulco no se tocó: miles de viviendas en las zonas de humedades y barrancas, consideradas lugares de riesgo tras “Otis”, seguían ahí.

El empresario hotelero y expresidente de la AHETA, Jorge Laurel, afirma que Acapulco enfrenta “serios desafíos que amenazan su supervivencia como destino turístico de primer nivel”, y agrega que “la falta de inversión, la inseguridad y los desastres naturales han debilitado la infraestructura de la ciudad y disminuido su atractivo”.

El puerto está en medio de la pobreza extrema. Los últimos tres informes del Coneval ubicaron a Acapulco como el municipio con más personas en pobreza extrema en el país.