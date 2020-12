Acapulco y Zihuatanejo, a semáforo amarillo

Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo pasarán a semáforo epidemiológico amarillo para incrementar la ocupación hotelera en esta temporada, informó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

El mandatario indicó que asumirá las consecuencias de esta medida, tomando en cuenta que la Ciudad de México y el Estado de México, de donde son originarios la mayoría de los turistas que visitan Guerrero en estas fechas, regresaron al semáforo rojo por el aumento de contagios y fallecimientos por Covid-19.

El gobernador precisó que hoy publicará en el Periódico Oficial del Estado (POE) el decreto para que Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo pasen al semáforo sanitario amarillo y puedan incrementar su ocupación hotelera hasta 70%.

El único destino turístico que se mantendrá en naranja en el semáforo sanitario será Taxco, ubicado en la región norte, donde, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guerrero, hay rebrote de contagios de coronavirus.

El alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, pidió al gobernador que ese municipio retrocediera al color rojo del semáforo sanitario, ante el aumento de casos y porque los hospitales están al borde de la saturación.

"No veo un mecanismo de cómo cerrar las puertas del estado para que no vengan quienes normalmente piensan venir. Lo que les podemos decir es que hay restricciones, que no estamos al 100%", aseguró en conferencia de prensa.

Desde julio, cuando se reabrieron las playas, el gobernador se ha quejado de la irresponsabilidad de los turistas por no respetar las medidas sanitarias, como uso de cubrebocas y la sana distancia.