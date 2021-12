Acechan los cárteles a Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags.- Por una guerra de cárteles en los límites con Zacatecas y Jalisco, Aguascalientes, gobernado por Martín Orozco (PAN), registra escenarios violentos semejantes a los que padeció hace una década, un repunte de homicidios y el desafío de grupos criminales que pretenden el control del territorio como punto clave para el trasiego de drogas.

La ola de violencia en poblados zacatecanos en noviembre pasado sembró terror en los municipios de Cosío, Tepezalá, Asientos y El Llano (pegados a esa entidad) hasta propiciar un "toque de queda de facto" en uno de ellos.

"Yo les digo que a partir de las nueve de la noche no pueden, no anden en la calle, se resguarden temprano [en sus domicilios] para evitar confusiones, que estén al tanto de los teléfonos de la comandancia; les digo que no desafíen a nadie, que no luzcan sus camionetas y que sean discretos", recomendó el alcalde del municipio de Asientos, Manuel González Mota (Morena).

"Tras el movimiento de grupos delictivos en esa región, pocas personas transitan por las calles y plaza principal a cualquier hora del día. La gente se mete temprano a sus domicilios", dijo el edil.

El 14 de noviembre se expandió el miedo entre los pobladores por el hallazgo de tres cadáveres.